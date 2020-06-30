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30 июня 2020, вторник, 16:47 303
Общество 2020-06-30T17:29:07+03:00
Українські Новини
Из-за карантина порог сдачи ВНО хотят сделать меньше 21, — СМИ

Из-за карантина порог сдачи ВНО хотят сделать меньше 21, — СМИ

Кира Молчанова
ВНО, Абитуриенты, Поступление в вуз, ВНО по украинскому языку
ВНО, Фото: Pixabay
ВНО, Фото: Pixabay

Сегодня в Украине проходит Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Из-за эпидемии коронавируса порог сдачи ВНО хотят снизить. Окончательное решение будет принято еще до того, как участники получат результаты.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко.

По ее словам, количество поступающих не уменьшится, если сами выпускники не передумают поступать в вузы.

Вакуленко рассказала, что в 2020-м году порог для сдачи ВНО уже уменьшали для пробного тестирования. Так, в прошлом году он оставлял 21 балл, а в этом – уже 19. Он установится спустя несколько недель после проведения тестирования.

"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

результаты тестирования по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

370 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе 30 июня.

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