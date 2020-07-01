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01 июля 2020, среда, 10:44 398
Европа 2020-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
Германия заняла пост председателя Совета ЕС

Германия заняла пост председателя Совета ЕС

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Германия, Кризис, Председатель ЕС, Выход из кризиса
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В ночь на 1 июля Германия заняла пост председателя Совета Евросоюза на следующие полгода. Эту должность страна приняла от Хорватии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого председательства ЕС.

"С полуночи Германия приняла председательство в Европейском совете. В Берлине Брандербургские ворота были подсвечены логотипом немецкого председательства и его девизом на следующие шесть месяцев — "Вместе к восстановлению Европы"", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на Германию ложится большая ответственность за восстановление Евросоюза после кризиса COVID-19, сохранение и развитие европейской солидарности и отстаивания универсальных ценностей.

Также страна должна делать шаги к решению важных задач будущего: противодействию климатическим изменениям и "зеленой" трансформации экономики, цифровому развитию и укреплению позиций ЕС на мировой арене.

"Германия хочет быть двигателем и посредником (в переговорах — ред.) во время председательства в Европейском совете. Наша задача — строить мосты и искать решения, которые будут приносить пользу всем в Европе", — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как передает издание DW, Европе повезло, в том, что самую влиятельную и крупную страну-члена ЕС возглавляет опытный кризисный менеджер - Ангела Меркель. 

Ранее, в конце мая Еврокомиссия представила план посткризисного восстановления, на что планируется выделить 750 млрд евро. Это в полтора раза больше, чем совместная инициатива Германии и Франции, ранее предложивших направить на эти цели 500 млрд евро. 

Отмечается, что необходимые средства Еврокомиссия планирует занять на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Большинство рейтинговых агентств дают ЕС самый высокий кредитный рейтинг - ААА, поэтому условия заимствования будут выгодными.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Европейский союз открыл внешние границы для 14 стран. 

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