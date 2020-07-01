підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
1.07.20 11:00 Пресс-конференция: "Как пандемия меняет рынок недвижимости"

01 липня 2020, середа, 10:44 6
Європа 2020-07-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Німеччина зайняла посаду голови Ради ЄС

Німеччина зайняла посаду голови Ради ЄС

Елизавета Кесельман
Німеччина, Рада ЄС, Євросоюз
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

В ніч на 1 липня Німеччина зайняла посаду голови Ради Євросоюзу на наступні півроку. Цю посаду країна прийняла від Хорватії. Про це зазначається в повідомленні прес-служби німецького головування ЄС.

"З півночі Німеччина прийняла головування в Європейській раді. У Берліні Брандербурзькі ворота були підсвічені логотипом німецького головування і його девізом на наступні шість місяців — "Разом до відновлення Європи"", — сказано в повідомленні.

Як зазначається, на Німеччину лягає велика відповідальність за відновлення Євросоюзу після кризи COVID-19, збереження і розвиток європейської солідарності і відстоювання універсальних цінностей.

Також країна повинна робити кроки до вирішення важливих завдань майбутнього: протидії кліматичним змінам і "зеленій" трансформації економіки, цифровому розвитку і зміцненню позицій ЄС на світовій арені.

"Німеччина хоче бути двигуном і посередником (у переговорах — ред.) під час головування в Європейській раді. Наше завдання — будувати мости і шукати рішення, які будуть приносити користь усім у Європі", — заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Як повідомляє видання DW, Європі пощастило, в тому, що найвпливовішу і велику країну-члена ЄС очолює досвідчений кризовий менеджер — Ангела Меркель.

Раніше, в кінці травня Єврокомісія представила план посткризового відновлення, на що планується виділити 750 млрд євро. Це в півтора рази більше, ніж спільна ініціатива Німеччини і Франції, які раніше запропонували направити на ці цілі 500 млрд євро.

Наголошується, що необхідні кошти Єврокомісія планує позичити на світових фінансових ринках під гарантії Євросоюзу. Більшість рейтингових агентств дають ЄС найвищий кредитний рейтинг ААА, тому умови запозичення будуть вигідними.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Європейський союз відкрив зовнішні кордони для 14 країн.

Більше новин про: Німеччина Рада ЄС Євросоюз

Захворюваність на коронавірус в Україні після одноденного зростання впала
У липні Україну чекає велика виплата за зовнішніми боргами
Новини
99 грн. на 1 км газопроводів передбачено на безпеку мереж в діючому тарифі АТ "Вінницягаз" 11:35 Прес-реліз
Від COVID-19 одужують в середньому за три тижні, — Степанов 11:30
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк 11:12
"Харківгаз збут" просить Міненерго не допустити зривів у постачанні газу населенню 11:03 Прес-реліз
Рубль посеред тижня знову впав у ціні. Курс російської нацвалюти на 1 липня 10:59
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
більше новин
З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум. Як зміняться пенсії та соціальні виплати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok