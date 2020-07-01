Німеччина зайняла посаду голови Ради ЄС

В ніч на 1 липня Німеччина зайняла посаду голови Ради Євросоюзу на наступні півроку. Цю посаду країна прийняла від Хорватії. Про це зазначається в повідомленні прес-служби німецького головування ЄС.

"З півночі Німеччина прийняла головування в Європейській раді. У Берліні Брандербурзькі ворота були підсвічені логотипом німецького головування і його девізом на наступні шість місяців — "Разом до відновлення Європи"", — сказано в повідомленні.

Як зазначається, на Німеччину лягає велика відповідальність за відновлення Євросоюзу після кризи COVID-19, збереження і розвиток європейської солідарності і відстоювання універсальних цінностей.

Також країна повинна робити кроки до вирішення важливих завдань майбутнього: протидії кліматичним змінам і "зеленій" трансформації економіки, цифровому розвитку і зміцненню позицій ЄС на світовій арені.

"Німеччина хоче бути двигуном і посередником (у переговорах — ред.) під час головування в Європейській раді. Наше завдання — будувати мости і шукати рішення, які будуть приносити користь усім у Європі", — заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Як повідомляє видання DW, Європі пощастило, в тому, що найвпливовішу і велику країну-члена ЄС очолює досвідчений кризовий менеджер — Ангела Меркель.

Раніше, в кінці травня Єврокомісія представила план посткризового відновлення, на що планується виділити 750 млрд євро. Це в півтора рази більше, ніж спільна ініціатива Німеччини і Франції, які раніше запропонували направити на ці цілі 500 млрд євро.

Наголошується, що необхідні кошти Єврокомісія планує позичити на світових фінансових ринках під гарантії Євросоюзу. Більшість рейтингових агентств дають ЄС найвищий кредитний рейтинг ААА, тому умови запозичення будуть вигідними.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Європейський союз відкрив зовнішні кордони для 14 країн.