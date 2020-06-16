В 2021 году прожиточный минимум может быть не менее 40% медианной зарплаты. Как он рассчитывается

Программа Кабинета Министров предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год.

Об этом говорится в утвержденной Кабмином 12 июня Программе деятельности правительства, передают Українськi Новини.

"Введение новых подходов к определению и применению прожиточного минимума, повышение его размера до реальной величины, начиная с установления с 1 января 2021 в размере не менее 40% медианной заработной платы в Украине за предыдущий год", - говорится в разделе о социальных стандартах и качественных услугах.

Медианная зарплата - зарплата человека, который находится в середине ряда зарплат.

Медианная зарплата обычно на 15-30% меньше стандартного среднеарифметического значения, который рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда оплаты труда работников на их количество.

Экономисты считают медианный расчет средней зарплаты более объективным, чем среднеарифметический.

Как сообщали Українськi Новини, государственный бюджет на 2020 год устанавливает прожиточный минимум с 1 января 2020 года 2 027 гривен в месяц, с 1 июля 2 118 гривен в месяц, с 1 декабря 2 189 гривен в месяц.

При этом минимальная зарплата с 1 января установлена в размере 4 723 гривны.

По данным Государственной службы статистики, в апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9% до 10 430 гривен в месяц.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве - 15 278 гривен/месяц, самый низкий в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.