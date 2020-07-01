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01 июля 2020, среда, 08:29 156 Список
Общество 2020-07-01T08:30:07+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти

Средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти

Анна Рудык
Зарплаты, средняя зарплата, Зарплаты учителей, Зарплаты в Украине
Зарплаты
Зарплаты

В мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 191 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 921 гривен/месяц.

Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:

  май май в % к апрелю
Средняя 10542 101,1
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8965 88,4
Промышленность 11792 103,3
- Добывающая промышленность 16130 101,7
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10555 103,9
- Обрабатывающая промышленность 10453 100,2
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 5498 113,5
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 8598 104,3
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17275 102,6
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11967 102,6
- химическое производство 20092 99,7
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 9693 100,6
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13485 103,7
- металлургия и обработка металла 9546 108,0
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12095 113,3
- производство электрического и электронного оборудования 9066 102,4
- производство машин и оборудования 9637 104,0
- производство транспортного оборудования 9134 112,5
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10042 107,0
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 15279 103,2
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 9278 103,2
Строительство 8741 106,0
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10127 97,4
Транспорт и связь 10416 97,0
Временное размещение и организация питания 3851 110,0
Информация и телекоммуникации 18339 100,1
Финансовая деятельность 18832 93,0
Операции с недвижимостью 8240 115,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность 15610 105,5
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9112 98,4
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 14860 98,8
Образование 8703 104,7
Здравоохранение и социальная помощь 7645 108,7
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8174 102,1
Предоставление других услуг 10490 98,8

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году прожиточный минимум может быть не менее 40% медианной зарплаты.

Также, по данным Государственной службы статистики, в апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9% до 10 430 гривен в месяц. Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве - 15 278 гривен/месяц, самый низкий в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.

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