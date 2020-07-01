Средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти

В мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 191 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 921 гривен/месяц.

Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:

май май в % к апрелю Средняя 10542 101,1 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8965 88,4 Промышленность 11792 103,3 - Добывающая промышленность 16130 101,7 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10555 103,9 - Обрабатывающая промышленность 10453 100,2 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 5498 113,5 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 8598 104,3 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17275 102,6 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11967 102,6 - химическое производство 20092 99,7 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 9693 100,6 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13485 103,7 - металлургия и обработка металла 9546 108,0 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12095 113,3 - производство электрического и электронного оборудования 9066 102,4 - производство машин и оборудования 9637 104,0 - производство транспортного оборудования 9134 112,5 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10042 107,0 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 15279 103,2 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 9278 103,2 Строительство 8741 106,0 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10127 97,4 Транспорт и связь 10416 97,0 Временное размещение и организация питания 3851 110,0 Информация и телекоммуникации 18339 100,1 Финансовая деятельность 18832 93,0 Операции с недвижимостью 8240 115,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15610 105,5 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9112 98,4 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 14860 98,8 Образование 8703 104,7 Здравоохранение и социальная помощь 7645 108,7 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8174 102,1 Предоставление других услуг 10490 98,8

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году прожиточный минимум может быть не менее 40% медианной зарплаты.

Также, по данным Государственной службы статистики, в апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9% до 10 430 гривен в месяц. Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве - 15 278 гривен/месяц, самый низкий в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.