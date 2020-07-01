Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

В то время, как во вторник звезды были на стороне Раков, Львов и Скорпионов, в первый день июля Овны, Стрельцы и Козероги столкнутся с тредностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 1 июля, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет неоднозначный день, в течение которого могут возникнуть различные препятствия в делах и преграды на пути. Звезды уверяют, что решительные действия отнимут много сил, но это будет единственно верным решением, чтобы достичь какого-либо положительного результата. Пассивность и лень в делах только усугубят ситуацию.

Стрелец

У Стрельцов будет сложный, но их уверенность в собственных силах позволит удачно справиться с поставленными задачами. В общении с близкими будет сложно выстраивать линию поведения. В любой момент могут назреть конфликтные ситуации, решать какие-либо вопросы сообща нежелательно.

Козерог

Утро будет сложным периодом для Козерогов. Многое из того, что запланировали, не удастся реализовать, что станет причиной нервозности представителей этого знака зодиака. В это время сразу несколько дел потребуют пристального внимания, будет сложно сконцентрироваться на главном, а помощи со стороны не стоит ждать. Решения предстоит принимать самостоятельно, полагаясь только на собственный опыт.

Как сообщали Українські Новини, в июле среднесуточные температуры ожидаются выше, чем самые высокие показатели августа.

Кроме того, в июле будет несколько магнитных бурь.