СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды

Пока из-за аномальной погоды в Украине впервые могут ограничить права водопользователей, в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Об этом стало известно в ходе заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства. Об этом сообщает СНБО.

По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В этом контексте секретарь СНБО Александр Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Он предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также на заседании говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, участники мероприятия инициировали разработку водной стратегии Украины.

"По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.