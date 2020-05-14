подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
14 мая 2020, четверг, 08:04 350
Политика 2020-05-14T08:30:06+03:00
Українські Новини
СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды

СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды

Ольга Фандорина
Вода, Засуха, уровень воды, Дефицит воды

Пока из-за аномальной погоды в Украине впервые могут ограничить права водопользователей, в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Об этом стало известно в ходе заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства. Об этом сообщает СНБО.

По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В этом контексте секретарь СНБО Александр Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Он предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также на заседании говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, участники мероприятия инициировали разработку водной стратегии Украины.

"По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.

Больше новостей о: Вода Засуха уровень воды Дефицит воды

В Киеве с послаблением карантина начали отключать ...
Уровень воды в Десне упал до исторического минимум...
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: ч...
Засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти ...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Киев сковали небывалые пробки
Новости
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды 08:04
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
Новый налог "культурный сбор" и ограничение на выезд в Беларусь 07:00 Новости дня
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok