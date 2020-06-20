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20 июня 2020, суббота, 09:30 2901 Список
Общество 2020-06-20T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве начались масштабные отключения воды. Полный список адресов

В Киеве начались масштабные отключения воды. Полный список адресов

Анна Рудык
Вода, Киевводоканал, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Вода
Вода

В эти выходные в некоторых жилых массивах Киева могут происходить отключения воды из-за ремонтных работ. Адреса, где будет частично отключено водоснабжение, опубликовала пресс-служба КП "Киевводоканал", передают Українські Новини.

Так, сообщается, что с пятницы 19 июня до воскресенья 21 июня 20:00 в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением, в связи с понижением давления в водопроводной сети для замены запорной арматуры больших диаметров на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III".

В предприятии отметили, что вода может отсутствовать на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня.

Как сообщали Українські Новини, Киевводоканал" обеспечит жителей указанных массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн. Начиная с 6:00 20 июня они будут дежурить по ряду адресов.

Тем временем СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.

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