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30 июня 2020, вторник, 21:21 93
Президент 2020-06-30T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет реформировать таможню

Зеленский хочет реформировать таможню

Ольга Фандорина
Таможня, Нацсовет реформ, Владимир Зеленский, Реформирование таможни
Таможня. Фото: 5 канал
Таможня. Фото: 5 канал

Президент Владимир Зеленский обсудил с Национальным советом реформ концепцию реформирования таможни.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили первоочередные законопроекты по реформированию отраслей экономики, которые будут доработаны Кабинетом Министров и Верховной Радой. В частности, на заседании была представлена ​​концепция реформирования таможни", - сказано в нём.

Участники заседания отметили, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

На заседании обсудили также создание сети "открытых таможенных пространств".

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду.

Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки.

Согласно сообщению, на данный момент Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет воплотить (реформу) в жизнь", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

Кроме того, на заседании Национального совета реформ была представлена ​​предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.

После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его усовершенствования.

Как сообщали Українськi Новини, Нефедов просит суд вернуть ему кресло и зарплату главы Таможни.

Ранее сообщали, Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни.

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