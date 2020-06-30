Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады", - сказано в нем.

Зеленский отметил необходимость судебной реформы, поскольку, по его убеждению, в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность.

Также, по его словам, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

Кроме того, Президент акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы и ускорения приватизации.

Он отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности, в реализации проекта "Большое строительство".

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.

Принимать участие в работе Нацсовета по всем вопросам будут 15 членов.

Остальные 39 членов Нацсовета будут приглашаться для рассмотрения отдельных вопросов.

Ранее Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ.

У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений.