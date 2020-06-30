Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады", - сказано в нем. Зеленский отметил необходимость судебной реформы, поскольку, по его убеждению, в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Также, по его словам, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Кроме того, Президент акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы и ускорения приватизации. Он отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности, в реализации проекта "Большое строительство". Как сообщали Українськi Новини, 23 июня Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ. Принимать участие в работе Нацсовета по всем вопросам будут 15 членов. Остальные 39 членов Нацсовета будут приглашаться для рассмотрения отдельных вопросов. Ранее Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ. У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений.