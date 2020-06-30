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30 июня 2020, вторник, 19:22 581
Транспорт 2020-06-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда

Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда

Кира Молчанова
КГГА, Электричка, Траспорт, городская электричка
Электричка. Укрзализниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytа
Электричка. Укрзализниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytа

Движение городской электрички отменяли с началом всеобщего карантина, а восстановить собираются только 1 июля.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички", — говорится в сообщении.

Кроме того, там публикуют примерное расписание движения электричуи:

  • в утренний час пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница)
  • в вечерний час пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения.

В сообщении подчеркнули, что будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

 

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