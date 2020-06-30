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30 июня 2020, вторник, 18:12 60
Политика 2020-06-30T18:18:53+03:00
Українські Новини
Во время карантина количество браков уменьшилось вдвое

Во время карантина количество браков уменьшилось вдвое

Елизавета Драбкина
Минюст, Статистика, Развод, Брак
Брак Фото: LB.ua
Брак Фото: LB.ua

В апреле-мае 2020 года количество браков сократилось на 54,1%, или на 14 787 до 12 545, разводов - на 69,7%, или на 3 931 до 1 709 в сравнении с 2019 годом.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Отмечается, что количество составленных актовых записей про брак за апрель 2019 года составляло 10 682, 2020 года - 6 395, за май 2019 года - 16 650, 2020 года - 6 150.

Количество составленных актовых записей о расторжении брака за апрель 2019 года было 2 640, 2020 года - 3 000, за май 2019 года - 1 027, 2020 года - 682.

Ответ МинюстаОтвет Минюста

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта министерство юстиции заявило, что отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки, несмотря на карантин.

В Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

Тем временем в Тайване Конституационный суд отменил закон об уголовной ответственности за супружескую измену. А раньше Парламент Тайваня первым в Азии легализовал однополые браки.

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