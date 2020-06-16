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16 июня 2020, вторник, 12:55 84
Экономика 2020-06-16T12:56:11+03:00
Українські Новини
"Газпром" хочет уничтожить возможность транзита газа через Украину в будущем

"Газпром" хочет уничтожить возможность транзита газа через Украину в будущем

Григорий Яковенко
Газ, Газпром, Транзит газа, Транзит газа через Украину
Газпром. Фото: capital.ua
Газпром. Фото: capital.ua

Директор государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что компания "Газпром" (Россия) хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем.

Об этом он заявил в интервью изданию Oilpoint, передают Українські Новини.

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной - это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", - сказал Макогон.

Также он добавил, что "Оператор ГТС Украины" не отказывается от "малого транзита" и готова обеспечивать его.

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита – 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка", - подчеркнул Макогон.

Кроме того, он добавил, что сейчас компания делает инвестиции в те объекты, которые будут использоваться для внутренней транспортировки газа, так как вне зависимости от будущих отношений с "Газпромом", есть необходимость в доставке газа от импорта и добытчиков к потребителям.

Как сообщали Українські Новини, российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года.

Также газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах.

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