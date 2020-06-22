"Позор и цинизм". Соцсети "взорвались" от флага ЛГБТ на памятнике Родине-матери

Однако на этом обсуждения не прекратились. Пользователи социальных сетей гневно обвиняют ЛГБТ-активистов в бестактности и неуважении к своей стране.

Так, бывший министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook заявила, что поступок со стороны активистов ЛГБТ-сообщества является ничем иным, как осквернением. И те, кто решил осквернить памятник Победы флагом, подчеркивающим их сексуальные предпочтения, не ЛГБТ-сообщество, а "настоящие псы".

"Они – настоящие п-ѪѪѪ -сы, посмевшие отождествить и даже попытаться соединить вместе Героизм народа и флаг своих половых влечений. ОтморозѮѮки, не понимающие ничего. Волна презрения и ненависти. Это все чего вы добились. И ориентация у вас - не лгбт. Ориентация у вас – подѰѺонки", – заявила Лукаш.

Комментарий Елены Лукаш на facebook

Противники такого поведения со стороны представителей ЛГБТ в комментариях отмечают, что "не за такую победу умирали наши деды".

Комментарий Алла Ратушна на facebook

Комментарий новостного веб-сайта "Новости Украины" на facebook

Комментарий Татьяны Дикарь на facebook

В то время, некоторые пользователи соцсетей выступили в защиту прав ЛГБТ-активистов, аргументиров поступок сообщества тем, что во время Второй мировой войны "фашисты на таком же уровне уничтожали представителей ЛГБТ, как и прочих социальных групп".

Комментарий Ольги Палий на facebook

"Флаг не вешали на скульптуру. Его пронесли на дроне мимо памятника и сфотографировали. Мама может принять своих детей любыми. Мама поймет их. Потому что любит. Так же и Украина должна принять каждого человека — кем и как быть, кого и как любить. В этом и есть равенство, уважение, толерантность. В этом и есть любовь, в общечеловеческом понимании. Мы напомнили об этом вместе с КиевПрайд и Dronarium, символически пронеся в небе радужный флаг рядом с монументом "Родина-Мать", — пояснили организаторы смысл фото.

Как сообщали Українські Новини, общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.