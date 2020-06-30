Сегодня исполнилось 79 лет со дня начала Лембергского погрома

79 лет назад – 30 июня 1941 года – стал днем начала одной из темных страниц нашей истории - первого открытого акта уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны, известного как Лембергский погром. С этой даты несколько дней кряду – по 2 июля – прямо на улицах Львова и ряда других городов происходила кровавая расправа над евреями, которые до Второй мировой войны составляли вторую по численности группу населения города.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению, кто был главным виновником и зачинщиком этого трагического события. Одни называют инициаторами и исполнителями погрома немецкие "Айнзаценгрупп" и "расстрельные команды", другие напоминают о роли националистов и местного населения, шокированного видом расстрелянных НКВД политзаключенных во львовских тюрьмах. В советский период виновниками погрома назывался батальон "Нахтигаль". По различным данным в ходе лембергского погрома только во Львове за несколько дней было убито от 3 000 до 7 000 евреев.

В 2019 году достоянием гласности стали новые свидетельства об этом происшествии. Финляндия на государственном уровне опубликовала письма и воспоминания бойцов дивизии СС "Викинг", которая в дни Лембергского погрома проходила через Львов. Распространяемый в Европейском Союзе в виде доклада, документ практически полностью перекладывает вину за погром на местное украинское население. Финские свидетели однозначны в своих оценках. После обнаружения многочисленных расстрелянных в тюрьмах Львова не немцы, а именно местные жители инициировали погром, избиения и убийства евреев. Немецкая администрация пыталась, напротив, вяло угомонить акции. Лишь с 3 июля в дело включились "айнзацгруппы" и начались массовые расстрелы евреев в тюрьмах, а также в лесах Белогорща и Лисиничи.

Многие финские очевидцы событий не называют немецкие войска инициаторами погрома, перекладывая эту ответственность на украинскую милицию и на местных жителей, как поляков, так и украинцев. При этом, свидетельства оставляют много вопросов – кем координировались действия украинской милиции и насколько они были стихийными, насколько массово милиционеры принимали участие в погромах и все ли они были добровольцами. Более подробно прочитать полный перевод части доклада, касающегося погрома во Львове, можно здесь.

В то же время, украинская сторона пока никак не реагирует на подобные заявления. Саму же дату предпочитают скорее не вспоминать. Так, в 2019 году годовщина Лембергского погрома не отмечалась ни на государственном, ни на местном уровне. Так, в Министерстве культуры Украины заявили, что проведение мероприятий на государственном уровне по чествованию памяти жертв Лембергского погрома во Львове 30 июня - 2 июля 1941 года планом работы Министерства не предусмотрено. Но тут намерены вести активную "просветительскую работу" в данном направлении.

А во Львовской областной государственной администрации (ОГА) сообщили, что во Львовской области не будет проводиться официальное чествование памяти жертв первого открытого акта уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны - Лембергского погрома, поскольку никто не выступил с такой инициативой.