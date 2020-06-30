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30 июня 2020, вторник, 15:51 3304
Общество 2020-06-30T16:40:11+03:00
Українські Новини
Сегодня исполнилось 79 лет со дня начала Лембергского погрома

Сегодня исполнилось 79 лет со дня начала Лембергского погрома

Ирина Дорофейчук
Холокост, Еврейские погромы, Лембергский погром, Уничтожение еврейского населения
Лембергский (Львовский) погром. Фото: Фото: e-wiki.org
Лембергский (Львовский) погром. Фото: Фото: e-wiki.org

79 лет назад – 30 июня 1941 года – стал днем начала одной из темных страниц нашей истории - первого открытого акта уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны, известного как Лембергский погром. С этой даты несколько дней кряду – по 2 июля – прямо на улицах Львова и ряда других городов происходила кровавая расправа над евреями, которые до Второй мировой войны составляли вторую по численности группу населения города.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению, кто был главным виновником и зачинщиком этого трагического события. Одни называют инициаторами и исполнителями погрома немецкие "Айнзаценгрупп" и "расстрельные команды", другие напоминают о роли националистов и местного населения, шокированного видом расстрелянных НКВД политзаключенных во львовских тюрьмах. В советский период виновниками погрома назывался батальон "Нахтигаль". По различным данным в ходе лембергского погрома только во Львове за несколько дней было убито от 3 000 до 7 000 евреев.

В 2019 году достоянием гласности стали новые свидетельства об этом происшествии. Финляндия на государственном уровне опубликовала письма и воспоминания бойцов дивизии СС "Викинг", которая в дни Лембергского погрома проходила через Львов. Распространяемый в Европейском Союзе в виде доклада, документ практически полностью перекладывает вину за погром на местное украинское население. Финские свидетели однозначны в своих оценках. После обнаружения многочисленных расстрелянных в тюрьмах Львова не немцы, а именно местные жители инициировали погром, избиения и убийства евреев. Немецкая администрация пыталась, напротив, вяло угомонить акции. Лишь с 3 июля в дело включились "айнзацгруппы" и начались массовые расстрелы евреев в тюрьмах, а также в лесах Белогорща и Лисиничи.

Многие финские очевидцы событий не называют немецкие войска инициаторами погрома, перекладывая эту ответственность на украинскую милицию и на местных жителей, как поляков, так и украинцев. При этом, свидетельства оставляют много вопросов – кем координировались действия украинской милиции и насколько они были стихийными, насколько массово милиционеры принимали участие в погромах и все ли они были добровольцами. Более подробно прочитать полный перевод части доклада, касающегося погрома во Львове, можно здесь.

В то же время, украинская сторона пока никак не реагирует на подобные заявления. Саму же дату предпочитают скорее не вспоминать. Так, в 2019 году годовщина Лембергского погрома не отмечалась ни на государственном, ни на местном уровне. Так, в Министерстве культуры Украины заявили, что проведение мероприятий на государственном уровне по чествованию памяти жертв Лембергского погрома во Львове 30 июня - 2 июля 1941 года планом работы Министерства не предусмотрено. Но тут намерены вести активную "просветительскую работу" в данном направлении.

А во Львовской областной государственной администрации (ОГА) сообщили, что во Львовской области не будет проводиться официальное чествование памяти жертв первого открытого акта уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны - Лембергского погрома, поскольку никто не выступил с такой инициативой.

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