Сьогодні виповнилося 79 років з дня початку Лембергського погрому

69 років тому – 30 червня 1941 року – став днем початку однієї з темних сторінок нашої історії - першого відкритого акта знищення єврейського населення в ході Другої світової війни, відомого як Лембергський погром. З цієї дати декілька днів підряд – по 2 липня – прямо на вулицях Львова та ряду інших міст відбувалася кривава розправа над євреями, які до Другої світової війни складали другу за чисельністю групу населення міста.

Історики до цих пір не прийшли до єдиної думки, хто був головним винуватцем та ініціатором цієї трагічної події. Одні називають ініціаторами і виконавцями погрому німецькі "Айнзаценгрупп" і "розстрільні команди", інші нагадують про ролі націоналістів і місцевого населення, які були шоковані видом розстріляних НКВС політичних в'язнів у львівських тюрмах. У радянський період винуватцями погрому називався батальйон "Нахтігаль". За різними даними в ході лембергського погрому лише у Львові за кілька днів було вбито від 3 000 до 7 000 євреїв.

В 2019 році надбанням гласності стали нові свідчення про цю подію. Фінляндія на державному рівні опублікувала листи й спогади бійців дивізії СС "Вікінг", яка в дні Лембергського погрому проходила через Львів. Документ, який поширюється в Європейському Союзі у вигляді доповіді, практично повністю перекладає провину за погром на місцеве українське населення. Фінські свідки однозначні у своїх оцінках. Після виявлення численних розстріляних у в'язницях Львова не німці, а саме місцеві мешканці ініціювали погром, побиття та вбивства євреїв. Німецька адміністрація намагалася, навпаки, мляво вгамувати акції. Лише з 3 липня у справу включилися "айнзацгрупи" і почалися масові розстріли євреїв в тюрмах, а також в лісах Білогорща і Лисиничі.

Багато фінських очевидців подій не називають німецькі війська ініціаторами погрому, перекладаючи цю відповідальність на українську міліцію та на місцевих мешканів, як поляків, так й українців. При цьому, свідоцтва залишають багато питань – ким координувалися дії української міліції та наскільки вони були стихійними, наскільки масово міліціонери брали участь у погромах і чи всі вони були добровольцями. Більш докладно прочитати повний переклад частини доповіді, що стосується погрому у Львові, можна тут.

У той же час, українська сторона поки ніяк не реагує на подібні заяви. Саму ж дату воліють радше не згадувати. Так, в 2019 році річниця Лембергского погрому не відзначалася ані на державному, ані на місцевому рівні. Так, у Міністерстві культури України заявили, що проведення заходів на державному рівні щодо вшанування пам'яті жертв Лембергского погрому у Львові 30 червня - 2 липня 1941 роки планом роботи Міністерства не передбачено. Але тут мають намір вести активну "просвітницьку роботу" в даному напрямку.

А у Львівській обласній державній адміністрації (ОДА) повідомили, що у Львівській області не буде проводитися офіційне вшанування пам'яті жертв першого відкритого акта знищення єврейського населення в ході Другої світової війни - Лембергського погрому, оскільки ніхто не виступив з такою ініціативою.