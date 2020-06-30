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30 июня 2020, вторник, 10:53 875
Финансы 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ нарастил покупку на межбанке валюты в 3,9 раза

НБУ нарастил покупку на межбанке валюты в 3,9 раза

Ирина Николенко
НБУ, Валюта, Курс валют, Межбанк, Доллары, покупка валюты
НБУ купил 424,5 млн долларов на межбанке
НБУ купил 424,5 млн долларов на межбанке

В то время, как после длинных выходных национальная валюта подорожала на 0,80 копеек и составляет на вторник 26,6922 UAH/USD, Национальный банк в период с 22 по 26 июня нарастил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 3,9 раза до 424,5 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 424,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 236,6 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал – 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 3 715,1 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный Банк в период с 9 по 12 июня сократил покупку валюты на межбанке в 10 раз до 40 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 1-5 июня.

Специалисты Bank of America прогнозируют, что курс евро/доллара (EUR/USD) будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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