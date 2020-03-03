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03 марта 2020, вторник, 19:50 17
СМИ 2020-03-03T19:50:27+02:00
Українські Новини
Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры, - Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира

Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры, - Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира

Елизавета Кесельман
Арлем Дезир, Владимир Бородянский, Закон о медиа, Законопроэкт Бородянского, Ограничения журналистов
Журналистика. Фото: pixabay
Журналистика. Фото: pixabay

Законопроект "О медиа", предусматривющий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передают Українськi Новини.

"Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с применимыми международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в ​​области свободы  слова и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране", - подчеркивает Дезир.

В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.

В анализе подчеркивается, что хотя конкретные ситуации, затрагивающие национальную безопасность, могут оправдывать введение определенных ограничений права на свободу выражения взглядов, эти ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае.

Кроме этого, по мнению экспертов, особую опасность вызывает возможность наложения штрафа на определенные СМИ путем полного запрета их распространения, что может оказать негативное влияние на сферу украинских СМИ.

В соответствии с международными стандартами меры, направленные на онлайн-контент, должны применяться только к конкретным частям контента, но не ко всей услуге или приложению.

В правовом анализе также рассматриваются рамки, применимые к назначению членов, функционированию и полномочиям Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В частности, существуют опасения, что требования к кандидатам на членство в совете являются очень широкими и общими, а процедура увольнения членов совета может поставить под угрозу его независимость.

ОБСЕ призывает власти принять их рекомендации перед принятием закона, чтобы облегчить регулирование свободы СМИ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Интернет-ассоциация считает, что законопроект "О медиа" внедряет цензуру среди субъектов в сфере телекоммуникаций и просит профильный комитет отправить законопроект на доработку.

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают парламенту передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Ранее власти, в том числе министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступали за необходимость усовершенствования законодательного регулирования медиа, в том числе урегулировать стандарты написания новостей, ввести уголовную ответственность за манипуляцию информацией.

 

 

 

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