На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивает Интерпол в 190 странах

В одном из пунктов пропуска Польши, в Медице пограничники задержали гражданина Украины, который находится в розыске в 190 странах мира в "красной карточке" Интерпола. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола во время паспортного контроля. Как оказалось, 50-летнего мужчину разыскивают много лет. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Сообщается, что мужчина был задержан и передан полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, от начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Как сообщали Українські Новини, ранее Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Также в марте Интерпол задержал экс-депутата Рады Мельничука по запросу Российской Федерации.