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  • На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивает Интерпол в 190 странах
30 июня 2020, вторник, 13:35 5521
Европа 2020-06-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивает Интерпол в 190 странах

На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивает Интерпол в 190 странах

Елизавета Кесельман
Польша, Интерпол, Пограничники, Граница Польши
Граница Польши. фото: embaperu.ch
Граница Польши. фото: embaperu.ch

В одном из пунктов пропуска Польши, в Медице пограничники задержали гражданина Украины, который находится в розыске в 190 странах мира в "красной карточке" Интерпола. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола во время паспортного контроля. Как оказалось, 50-летнего мужчину разыскивают много лет. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Сообщается, что мужчина был задержан и передан полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, от начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Как сообщали Українські Новини, ранее Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. 

Также в марте Интерпол задержал экс-депутата Рады Мельничука по запросу Российской Федерации. 

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