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02 марта 2020, понедельник, 10:00 145
Общество 2020-03-02T10:00:06+02:00
Українські Новини
Интерпол задержал экс-депутата Рады Мельничука по запросу России

Интерпол задержал экс-депутата Рады Мельничука по запросу России

Анна Рудык
Верховная Рада, Интерпол, НАБУ, Сергей Мельничук
Сергей Мельничук. Фото: wikimedia.org
Сергей Мельничук. Фото: wikimedia.org

Интерпол задержал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный) по запросу России.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - сказал он.

Он отметил, что находится в отделении с женой, которая на 7-м месяце беременности и 9-месячным сыном.

Как сообщали Українськi Новини, в начале 2019 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации Мельничуком. Санкция статьи предусматривает штраф от 2 500 (42 500 гривен) до 3000 (51 000 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что депутат Мельничук не задекларировал корпоративные права на миллион гривен.

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