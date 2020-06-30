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30 июня 2020, вторник, 13:22 2250
Силовые структуры 2020-06-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
2 военных ранены вследствие обстрелов в зоне ООС во вторник

2 военных ранены вследствие обстрелов в зоне ООС во вторник

Елизавета Драбкина
Военные, Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

2 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 июня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Так, сегодня на луганском направлении у Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавшие военные были оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Также указано, что такие действия боевиков безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили активность противника.

Потери противника уточняются.

Подчеркивается, что на свои агрессивные действия незаконные вооруженные формирования и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских военнослужащих.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции ООС 29 июня, включая жилые дома, 2 военных ранены.

28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.

Ранее на Донбассе подорвался украинский сапер.

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