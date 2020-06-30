2 військових поранені внаслідок обстрілу в зоні ООС у вівторок

У той час, як терористи 12 разів влаштовували провокації, 2 українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Так, сьогодні на луганському напрямку в Новозванівці в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що евакуаційною технікою постраждалі військові були оперативно доставлені в військово-медичний заклад, їм була надана належна медична допомога.

Також зазначено, що такі дії бойовиків безкарними не залишилися - вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили активність противника.

Втрати противника уточнюються.

Підкреслюється, що на свої агресивні дії незаконні збройні формування і надалі будуть отримувати адекватний і невідворотну відповідь з боку українських військовослужбовців.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС 29 червня, включаючи житлові будинки, 2 військових поранені.

28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.