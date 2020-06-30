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30 июня 2020, вторник, 10:31 249
Силовые структуры 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусом

В ВСУ зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, Армия, ВСУ, Коронавирус
Армия. ВСУ. Фото: armyinform
Армия. ВСУ. Фото: armyinform

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 181 человек, за прошедшие сутки был зарегистрирован 1 новый случай заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 30 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 181 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 555 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 40 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

Состояние пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня в Вооруженных силах был зарегистрирован 1 новый случай заболевания.

29 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 706 до 44 334, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 159 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,3%, количество новых летальных случаев - снизилось на 33,3%

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