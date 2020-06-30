В Одессе пять пляжей не соответствуют санитарным нормам

В то время, как в Одессе начался пляжный сезон, пять пляжей не соответствуют санитарным нормам. Об этом говорится в сообщении Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана, 10 станция Большого Фонтана, "Аркадия", "Дельфин"). На санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб. Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям", - сказано в нем.

В то же время все исследованные пробы питьевой воды в Одессе соответствуют гигиеническим требованиям.

По результатам данных лабораторного контроля состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки Одессы превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода, диоксида азота, формальдегида установлен в 4 случаях.

По данным акустического мониторинга на территории жилой застройки у автомагистралей с интенсивным движением, в контрольных точках в Одессе установлено превышение предельно допустимых уровней.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску.

Тем временем киевляне на киевских пляжах отдыхают преимущественно без масок, но дистанцию не соблюдают.