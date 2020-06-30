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  • Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе
30 июня 2020, вторник, 10:53 1526
Экономика 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 30 июня снизилась на 20,75%, или на 281 гривну/МВт-ч до 1 073,02 гривны/МВт-ч по сравнению с 23 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,4%, или на 6 гривен/МВт-ч до 1 609,51 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (35,83 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,33 евро/МВт-ч) в 27 раз, в Швеции (11,05 евро/МВт-ч) - в 3,2 раза, в Дании (11,59 евро/МВт-ч) - в 3 раза, во Франции (34,36 евро/МВт-ч) на 4%, в Германии (18,35 евро/МВт-ч) - в 2 раза, в Австрии (27,37 евро/МВт-ч) на 23,6%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 3,3%, или на 1,04 евро/МВт-ч до 30,67 евро/МВт-ч (918,57 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 30 июня).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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