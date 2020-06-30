Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 30 июня снизилась на 20,75%, или на 281 гривну\/МВт-ч до 1 073,02 гривны\/МВт-ч по сравнению с 23 июня. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,4%, или на 6 гривен\/МВт-ч до 1 609,51 гривны\/МВт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (35,83 евро\/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,33 евро\/МВт-ч) в 27 раз, в Швеции (11,05 евро\/МВт-ч) - в 3,2 раза, в Дании (11,59 евро\/МВт-ч) - в 3 раза, во Франции (34,36 евро\/МВт-ч) на 4%, в Германии (18,35 евро\/МВт-ч) - в 2 раза, в Австрии (27,37 евро\/МВт-ч) на 23,6%. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 3,3%, или на 1,04 евро\/МВт-ч до 30,67 евро\/МВт-ч (918,57 гривен\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 30 июня). Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии. Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь. Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.