НБУ сократил покупку на межбанке валюты в 10 раз до $40 млн

Национальный банк в период с 9 по 12 июня сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 10 раз до 40 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 1-5 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 40 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 2 702,1 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 3 180,6 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 июня на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.