Столицу Китая Пекин закрыли на выезд из-за вспышек коронавируса

После того, как в китайском городе Баодин ввели военное положение из-за новых вспышек коронавируса, Пекин, который расположен недалеко от Баодина, закрыл на выезд свои территории из-за новой волны коронавирусной инфекции. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, на фоне вспышки коронавируса власти Пекина запретили выезд из города людям, которые находятся в группе высокого риска, а также частично приостановили работу общественного транспорта.

В частности, к людям в группе высокого риска относят тех, кто находился в тесном контакте с больными COVID-19. Им запрещают оставлять город вообще.

Кроме того, власти Пекина приостановили работу как минимум трех автобусных маршрутов из провинции Хэбэй и одного — из Внутренней Монголии. Часть других маршрутов сократили, одновременно шоссе за пределами китайской столицы не перекрывают.

Кроме того, китайский город Шанхай теперь будет отправлять всех прибывших из Пекина на двухнедельный карантин.

Как сообщали Українські Новини, ранее на материковой части Китая после окончания карантина заявили о новых случаях коронавируса.

Кроме того, главный эпидемиолог Китая признался в том, что власти занижали статистику по коронавирусу в начале эпидемии.