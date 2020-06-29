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29 июня 2020, понедельник, 22:11 219
Внешняя политика 2020-06-29T22:30:02+03:00
Українські Новини
Евросоюз поможет ликвидировать последствия наводнений на западе Украины, — МИД

Евросоюз поможет ликвидировать последствия наводнений на западе Украины, — МИД

Валерия Драгомирова
Евросоюз, МИД, Наводнение, наводнение на западе Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: Факты.
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: Факты.

Европейский Союз поможет Украине в преодолении последствий наводнений в Западной Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в на своей странице в Twitter, передают Українськi Новини.

"Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь в преодолении последствий наводнений согласно списку потребностей. Спасибо ЕС и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку", - написал он.

На сайте Европейской комиссии говорится, что интенсивные дожди привели к крупнейшему наводнению на юго-западе Украины за последние 50 лет.

"Для удовлетворения первичных потребностей украинские власти активировали механизм гражданской защиты ЕС. Швеция немедленно отреагировала и предложила 1,2 км барьера от наводнений, 250 шлангов, а также технических экспертов. В дополнение к шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

При этом, согласно сообщению, круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза находится в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь по запросу.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел просит Организацию Североатлантического договора (НАТО), Европейский Союз и государства-партнеры помочь в преодолении последствий наводнений в Западной Украине.

Президент Владимир Зеленский намерен помочь пострадавшим от наводнения в Западной Украине с жильем.

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