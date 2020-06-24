В Закарпатской области паводок затопил дома и разрушил дороги: фото и видео последствий

Из-за ливневых дождей и поднятия грунтовых вод на территории Раховского района Закарпатской области состоялось подтопление 70 домохозяйств. Спасатели ГосЧС всю ночь работали над ликвидацией последствий подтоплений.

Пока остаются подтопленными 40 га пастбищ между населенными пунктами Сокирница и Стебливка Хустского района.

Движение по автодороге государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в пределах Рахиського района всех ранее подтопленных участках восстановлено.

Движение автотранспорта на участке автодороги Мукачево-Рогатин между населенными пунктами Квасы - Ясиня, вблизи поселка Кевелив Раховского района, из-за разрушения дорожного покрытия осуществляется по одной полосе.

Кроме того продолжают работать и аварийные бригады РЭС, которые ликвидируют последствия обесточивания в с. Синевирская Поляна и с. Свобода Межгорского района, где в результате значительного поднятия уровня воды в р. Теребля состоялось повреждены пять электрических опор.

Появилось видео, как река Тиса разрушила дорогу державного значення.

Паводковая волна ночью достигнет Тячиевского и Хустского района.

Также появилось видео последствий непогоды в Раховском районе.

Также обвалилась часть дороги в Раховском районе.

Разрушенная дорога. Фото: ГосЧС Закарпатской области

Поселок Ясиня Раховского района подтопило.

А тем временем, паводки на Прикарпатье разрушили десятки мостов и сотни километров дорог: фото и видео последствий.

Как сообщали Українські Новини, дожди продолжают заливать Карпаты: в ГосЧС рассказали, в каких районах ожидают затопление.