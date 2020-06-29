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29 июня 2020, понедельник, 20:17 794
Общество 2020-06-29T20:25:33+03:00
Українські Новини
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен

Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен

Валерия Драгомирова
Одесса, Лето, Владислав Безрук
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33

Харьковский бизнесмен, владелец юридической компании "Легион" Владислав Безрук похвастался в соцсетях чеком из клуба "Ибица". Отдыхая в компании друзей, он оставил там за вечер 124 тыс. гривен. 

На фото и видео видно чек и деньги, которыми бизнесмен расплатился за вечер в клубе.

Безруков рассчитался наличными, поэтому на стол пришлось выложить такое количество бумажек, что не уместилась бы в папку для чеков.

124 тысячи гривен за вечер. Фото: Instagram/mamont_33124 тысячи гривен за вечер. Фото: Instagram/mamont_33


Как сообщали Українські Новини, после трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался километровая пробка. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы. 

Кроме того, на одесских пляжах вода не соответствует нормам. Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.

Ранее в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

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