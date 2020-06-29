Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен

Харьковский бизнесмен, владелец юридической компании "Легион" Владислав Безрук похвастался в соцсетях чеком из клуба "Ибица". Отдыхая в компании друзей, он оставил там за вечер 124 тыс. гривен.

На фото и видео видно чек и деньги, которыми бизнесмен расплатился за вечер в клубе.

Безруков рассчитался наличными, поэтому на стол пришлось выложить такое количество бумажек, что не уместилась бы в папку для чеков.

124 тысячи гривен за вечер. Фото: Instagram/mamont_33



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