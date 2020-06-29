В результате провокационных обстрелов боевиков на Донбассе ранены два воина ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 29 июня, двое украинских военнослужащих получили ранения, после того, как накануне были уничтожены двое оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наших воинов применяя минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь в ответ", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Хутора Вольный и три раза возле населенного пункта Крымское.

Также боевики дважды открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Березового.

С начала текущих суток в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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