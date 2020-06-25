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25 июня 2020, четверг, 15:21 6548
Силовые структуры 2020-06-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
Воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе. Как это было

Воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе. Как это было

Елена Новикова
24-й ОМБр ВСУ имени короля Данила, Ситуация на Донбассе, Переносная станция наземной разведки, ПСНР-8

Воины 24-й ОМБр ВСУ имени короля Данила, которые несут службу на Донбассе, где боевики 5 раз открывали огонь в среду, 25 июня, уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства. Бойцы зафиксировали результат выполнения боевой задачи на видео.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 24-й ОМБр ВСУ имени короля Данила.

Так, сообщается, что переносная станция ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты украиских технических средств и подразделений, но и вести точное корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы украинских позиций.

Также уточняется, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию ​​наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.

"Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить ее", — добавили в сообщении.

 

Как сообщали Українські Новини, 22 июня на Донбассе оккупанты устроили 16 провокаций и лишились пятерых "бойцов".

Также по данным разведки, 10 июня, украинские воины уничтожили двух российских оккупантов.

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