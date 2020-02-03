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03 февраля 2020, понедельник, 17:20 47
Происшествия 2020-02-03T17:21:06+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге два блогера погибли, снимая видео в заброшенной шахте

В Кривом Роге два блогера погибли, снимая видео в заброшенной шахте

Ольга Фандорина
Заброшенная шахта, Смерть, Блогеры, Смерть в шахте
Заброшенная шахта. Фото: dp.dsns.gov.ua
Заброшенная шахта. Фото: dp.dsns.gov.ua

Вчера вечером, 2 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Саксаганском районе г. Кривой Рог на улице Летчиков произошел несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Группа в составе пяти человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, двое мужчин с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибыв на место происшествия, спустились к вентиляционному стволу и в 03:45 обнаружили тела погибших на глубине 550 м. В 05:49 тела погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.

Одному из погибших было 36 лет, возраст второго - около 30-35 лет. Остальные члены группы не пострадали.

Как сообщали Українськi Новини, в июне в Донецкой области около Торецка на шахте "Центральная" произошел обвал, в результате чего погиб горняк. В декабре также в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии

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