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25 июня 2020, четверг, 10:31 62
Мир 2020-06-25T11:00:02+03:00
Українські Новини
Количество больных коронавирусом на следующей неделе перевалит за 10 млн, – ВОЗ

Количество больных коронавирусом на следующей неделе перевалит за 10 млн, – ВОЗ

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Коронавирус, всемирная организация здравоохранения, Коронавирус в мире
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что на следующей неделе количество больных коронавирусом достигнет 10 миллионов человек. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам гендиректора ВОЗ, пандемия коронавируса продолжается, а число новых больных постоянно растет.

"В первый месяц этой вспышки ВОЗ зарегистрировала менее 10 тысяч случаев. В прошлом месяце было зарегистрировано почти 4 миллиона случаев. Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 миллионов случаев в течение следующей недели", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" продолжения пандемии и борьбы с распространением инфекции.

За последний месяц коронавирусом заразились почти 4 млн жителей планеты

На данный момент в мире зарегистрировано 9,1 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 470 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ предупреждали о том, что лето не поможет снизить риск заболеваемости коронавирусом.

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