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29 июня 2020, понедельник, 12:45 239
СМИ 2020-06-29T13:15:16+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ

Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ

Елизавета Кесельман
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Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Несмотря на то, что заболеваемость в Украине падает третий день подряд, по информации СМИ, карантин в Украине будет продлен с ужесточением. 27 июня Зеленский созвал экстренное селекторное совещание с участием представителей Кабмина, правоохранительных органов и местных властей, на котором решалось, какие меры будут предприняты для дальнейшего улучшения ситуации. Об этом сообщает Страна.

Как передает ведомство со ссылками на источники в правительстве, предлагается целый список новых ужесточений. 

В частности, планируется возобновление контроля общественного транспорта. Самих рейдов не только на транспорте, но и в общепите да и просто на улицах может стать больше, а контролировать будут жестче. Для ночных клубов появится комендантский час - их работу ограничат до 22.00.

Кроме того, школы уже сейчас начали готовить к дистанционному обучению с 1 сентября.  

Помимо этого, обсуждаются и другие карантинные ограничения. В частности, повторное закрытие всех рынков и продуктовых ярмарок и увеличение штрафов, а также могут быть повышены штрафы как для бизнеса, так и для рядовых граждан (к примеру, за отсутствие защитной маски).

Как заявил экс-санитарный врач Украины Святослав Протас, ухудшение ситуации связано ни сколько с послаблением карантина, сколько с увеличением тестирования, вследствие которого, больных просто стали чаще выявлять.

"Средний процент выявляемости больных во время тестирования у нас не меняется и составляет примерно 6%. Это значит, что люди не стали больше болеть, просто сейчас за счет более массовых тестов, растет выявление. Ослабление карантина если и дало какой-то прирост заражений, то он явно не критичен", — пояснил Протас.

"Если сейчас, в разгар лета, снова посадить всех на жесткий карантин, мы можем получить взрыв заболеваемости к осени. Причем, летом болезнь протекает в более легкой форме, а с сентября добавятся еще и сезонные вирусные заболевания, в том числе, грипп. То есть, мы можем получить тяжелую массовую вспышку коронавируса", - говорит Протас. Таким образом, по его словам, летом ужесточать карантин вряд ли стоит.

По мнению Михаила Чаплыги, новый виток карантина, который сейчас готовится в Украине, скорее, политический.

"Задача власти сейчас - "подкорректировать" или перенести местные выборы. Рейтинги СН падают, не исключено, что в реальности они получат поддержку избирателей на уровне 15% - это минимальная планка, на которую всегда может рассчитывать действующая власть. Сейчас цель - нагнетание ситуации с коронавирусом. Ведь как можно выиграть выборы - запугать людей и снизить явку. В этом случае пойдет соревнование сеток, а у власти с ее админресурсом она априори сильнее. тут у Зеленского идут по пути Порошенко, который в свое время тоже вводил военное положение с прицелом на узурпацию власти", - говорит Михаил Чаплыга.

"Уже сейчас можно предположить, что готовится попытка сорвать местные выборы или перенести их", - уверен и Ростислав Кравец.

Параллельно решаются денежные вопросы (экономия на зарплатах учителей и пополнение бюджета за счет штрафов) и проблема массовых протестов, проводить которые при ужесточении карантина нельзя.

Как сообщали Українські Новини, в Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей. 

Кроме того, 28 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущими сутками в Киеве увеличилось на 45 человек до 4 980, умерших - на 2 человека до 108.

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