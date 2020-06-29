С сегодняшнего дня на украино-венгерской границе открыли все пункты пропуска

После того, как Беларусь разрешила украинцам въезжать на свои земли, в ночь на понедельник, 29 июня, на границе Венгрии и Украины свою работу полностью возобновили 4 пункта пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на Facebook.

"Сегодня, 29 июня с 01:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". По состоянию на 08:00 возможностью пересечь границу в этих пунктах пропуска уже воспользовались 625 человек, в том числе 185 на въезд в Украину и 440 на выезд из Украины", – заявили в ведомстве.

Также работники пограничной службы напомнили украинцам, какие правила действуют при посещении Венгрии.

"Насчет краткосрочного посещения. На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", – говорится в сообщении.

Скриншот: facebook/@zahidnuy.kordon

В случае транзитного переезда через Венгрию действовать будут следующие правила:

"Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие Covid-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию", - уточнили пограничники.

Как сообщали Українські Новини, Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину.

Кроме того, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму.