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  • С сегодняшнего дня на украино-венгерской границе открыли все пункты пропуска
29 июня 2020, понедельник, 11:56 101
Политика 2020-06-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня на украино-венгерской границе открыли все пункты пропуска

С сегодняшнего дня на украино-венгерской границе открыли все пункты пропуска

Елизавета Кесельман
Украина, Венгрия, Границы, открытие границ, Открытие границ с Украиной
На украино-венгерской границе открылись все пункты пропуска. Фото: facebook/@zahidnuy.kordon
На украино-венгерской границе открылись все пункты пропуска. Фото: facebook/@zahidnuy.kordon

После того, как Беларусь разрешила украинцам въезжать на свои земли, в ночь на понедельник, 29 июня, на границе Венгрии и Украины свою работу полностью возобновили 4 пункта пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на Facebook.

"Сегодня, 29 июня с 01:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". По состоянию на 08:00 возможностью пересечь границу в этих пунктах пропуска уже воспользовались 625 человек, в том числе 185 на въезд в Украину и 440 на выезд из Украины", заявили в ведомстве.

Также работники пограничной службы напомнили украинцам, какие правила действуют при посещении Венгрии.

"Насчет краткосрочного посещения. На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", говорится в сообщении.

Скриншот: facebook/@zahidnuy.kordonСкриншот: facebook/@zahidnuy.kordon

В случае транзитного переезда через Венгрию действовать будут следующие правила:

"Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие Covid-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию", - уточнили пограничники.

Как сообщали Українські Новини, Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину. 

Кроме того, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму. 

 

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