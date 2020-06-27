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27 июня 2020, суббота, 17:45 464
Общество 2020-06-27T18:15:01+03:00
Українські Новини
Увеличилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина

Увеличилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Снятие карантина, Карантинные ограничения
Женщина в маске. Фото: Pexels
Женщина в маске. Фото: Pexels

По состоянию на 27 июня Киев и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 26 июня Черниговская область признана не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (60,54%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (23,34), Луганская (23,61) и Черниговская (23,33) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,66%), Закарпатская (14,59%), Львовская (15,76%), Ривненская (22,32%), Хмельницкая (14,93%) и Черновицкая (11,03%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киевская (50,31%), Одесская (51,92%), Ривненская (29,57%), Хмельницкая (75,45%) области, а также Киев (45,22%).

В Киеве заполненность составляет 37,32%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 99,65, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,87%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Тем временем обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.

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