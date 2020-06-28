В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки

27 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 69 человек до 4 935, умерших - на 4 человека до 106.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 69 человек. Четверо больных умерли. Сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружено в Днепровском (16), Деснянском (9) и Оболонском (9) районах.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины от 21 до 85 лет,шестилетняя девочка и мальчик, которому 14 лет.

Заболело двое медиков.

В больницы госпитализированы 14 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, а всего коронавирус преодолели 1 547 жителей столицы.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 20,8%.

На этом фоне Киевская область усилила карантин.