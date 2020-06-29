Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен

Национальная полиция объявила тендер на закупку 150 автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 71,895 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки являются 150 спецавтомобилей типа кроссовер с 5 сидениями, бензиновым двигателем.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2020.

Срок поставки - до 90 календарных дней со дня заключения договора.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 3 июля, аукцион назначен на 6 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен.

Тем временем ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку.

А Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.