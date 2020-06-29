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29 июня 2020, понедельник, 09:21 420
Силовые структуры 2020-06-29T09:21:17+03:00
Українські Новини
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен

Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен

Анна Рудык
Закупки, Госзакупки, Prozorro, Нацполиция
Автомобили
Автомобили

Национальная полиция объявила тендер на закупку 150 автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 71,895 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки являются 150 спецавтомобилей типа кроссовер с 5 сидениями, бензиновым двигателем.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2020.

Срок поставки - до 90 календарных дней со дня заключения договора.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 3 июля, аукцион назначен на 6 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен.

Тем временем ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку.

А Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.

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