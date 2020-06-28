В столицу возвращается жаркая и сухая погода. Синоптики дали прогноз на понедельник

В понедельник в Киеве без осадков, +27…+29

29 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +25...+31 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+23 градуса, днем +28...+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19...+21 градус, днем +27...+29 градусов.

28 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-28 градусов, в Днепре в пределах Киева - 25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

А вот в июле ожидается неустойчивая погода с грозами, шквалами и жаркими засушливыми периодами, а температура поднимется до +41° тепла.