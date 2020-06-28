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28 июня 2020, воскресенье, 05:15 56
Lifestyle 2020-06-28T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет везение сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет везение сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 28 июня 2020. Фото: geocaching.com
Гороскоп на 28 июня 2020. Фото: geocaching.com

Овнам, Девам и Стрельцам в воскресенье будет везти практически во ввсех делах, в то время, как в субботу у Близнецов, Львов и Козерогов были трудности. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака 28 июня, расскажут Українські Новини.

Овен

Овны в воскресенье могут браться за любые дела. У них будет шанс справиться со всеми сложными задачами вполне успешно и добиться желаемого результата. В течение всего дня будет сохраняться возможность улучшить свое материальное положение и заработать. Пока другие будут размышлять и топтаться на месте, представители этого знака смогут увидеть правильное решение текущих задач и действовать эффективно. Вечером не планируйте важных встреч. Это время лучше посвятить близким и друзьям.

Дева

У Дев будет хороший день для решения финансовых и личных вопросов. В воскресенье многое может получиться, представители этого знака смогут преуспеть даже там, где и не ожидали получить какую-либо выгоду. Главное, следует действовать активно и не пасовать ни перед чем. Любая полученная информация пригодится в самое ближайшее время. Вечер подходит для отдыха и домашних дел.

Стрелец

В жизни Стрельцов могут происходить положительные перемены в жизни. То, что прежде казалось недостижимым, сейчас дастся легко. Представители этого знака без труда справятся с текущими делами, у них получится добиться нужных результатов. В этот день будет легко поладить с людьми. Хорошо будут складываться и семейные поездки. Стельцы отлично проведут время с близкими и обсудят волнующие вопросы в непринужденной обстановке.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует, что в июле будет неустойчивая погода с грозами, шквалами и жаркими засушливыми периодами, а температура поднимется до +41° тепла.

Ранее сообщалось о том, что в украинский прокат со 2 июля выходит испанская комедия "Чемпионы".

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