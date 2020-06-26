В украинский прокат со 2 июля выходит испанская комедия "Чемпионы"

После того, как 21 июня состоялась телепремьера криминальной драмы "Дело Коллини", 2 июля в украинский прокат выходит европейский хит – испанская комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера, которую впервые в Украине показали в рамках открытия фестиваля "Еврофест: кино для каждого".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Arthouse Traffic.

По сюжету, тренер по баскетболу, приговоренный к общественным работам, получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. На создание фильма авторов вдохновила реальная история баскетбольной команды Aderes (Бурхасот, Валенсия), которая состоит из людей с ментальными нарушениями. Эта команда выиграла двенадцать чемпионатов Испании в период с 1999 по 2014 год.​

Кадр из комедии "Чемпионы". Фото: Arthouse Traffic

Комедия "Чемпионы". Фото: Arthouse Traffic

Комедия Хавьера Фессера стала триумфатором испанского "Оскара" – национальной премии Гойя: из 11 номинаций она получила награды в трех категориях – за лучший фильм года, лучшую песню и лучшего актера-дебютанта. "Чемпионы" также отмечены премиями Días de Cine (приз зрительских симпатий), Feroz Awards (лучшая комедия) и Fotogramas de Plata (приз зрительских симпатий за лучший испанский фильм).



"Чемпионы" стали лидером проката и самым кассовым фильмом года в Испании, собрав более 19 миллионов евро и 3 миллиона зрителей. Испания выбрала ленту в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Премьера фильма "Чемпионы". Фото: Arthouse Traffic

Кадр из фильма "Чемпионы". Фото: Arthouse Traffic

"Чемпионы" – актерский дебют для исполнителей ролей игроков баскетбольной команды. Режиссер фильма Хавьер Фессер получил поддержку от многих ассоциаций, которые помогли ему предварительно отобрать 500 кандидатов, с которыми он затем проводил кастинги.

"На самом деле это был один из самых непредсказуемых аспектов проекта: полагаться на людей с ментальными нарушениями, которые никогда не участвовали в съемках. Полагаться на начинающих актеров всегда легко. Тем более что большинство сцен – групповые. Но ни в коем случае процесс не усложнялся особенностями актеров. Наоборот – было невероятно видеть их энтузиазм и уверенность, что это их фильм", – рассказывает Фессер.





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