На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 28 июня, когда в Украине отмечают день Конституции, в Киеве синоптики пообещали грозу. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометценр. Днем 28 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. На природе следует: спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (Столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах. Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой. Как сообщали Українські Новини, в связи с Днем Конституции воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.