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28 июня 2020, воскресенье, 14:26 623
Общество 2020-06-28T14:26:17+03:00
Українські Новини
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности

На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Гроза, Укргидрометцентр, предупреждение, уровень безопасности
Гроза над Киевом.
Гроза над Киевом.

В воскресенье, 28 июня, когда в Украине отмечают день Конституции, в Киеве синоптики пообещали грозу. 

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометценр.

Днем 28 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). 

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На природе следует:

  • спуститься в низину,
  • отойти от одиночно стоящих деревьев (Столбов, вышек),
  • отойти подальше от водоемов,
  • на открытой местности спрятаться в ямку (ров),
  • а группе людей следует расположиться в одиночку,
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя),
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями,
  • сидеть на полянах,
  • прятаться под скалами,
  • купаться,
  • передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Как сообщали Українські Новини, в связи с Днем Конституции воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.

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