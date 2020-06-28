На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 28 июня, когда в Украине отмечают день Конституции, в Киеве синоптики пообещали грозу.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометценр.

Днем 28 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На природе следует:

спуститься в низину,

отойти от одиночно стоящих деревьев (Столбов, вышек),

отойти подальше от водоемов,

на открытой местности спрятаться в ямку (ров),

а группе людей следует расположиться в одиночку,

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя),

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями,

сидеть на полянах,

прятаться под скалами,

купаться,

передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Как сообщали Українські Новини, в связи с Днем Конституции воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.