Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку

После взрыва на Позняках, к газу в многоквартирных домах относятся особенно серьезно. В субботу, 27 июня, житель Соломенского района Киева перерезал газовый шланг и стал угрожать, что взорвет дом.

Об этом проинформировал "Киевгаз" на своей странице в Facebook.

Об инциденте на улице Преображенской, 10/17 сообщил отец мужчины, который угрожал взрывом. Прибывшие на место специалисты обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Газовщикам пришлось отключать квартиру от газоснабжения для ликвидации угрозы взрыва.

О причинах, заставивших мужчину открыть газ, не сообщается.

Скриншот "Киевгаз"

Плита и газовій шланг в квартире "подрывника". Фото: "Киевгаз"

Как сообщали Українські Новини, киевские власти намерены демонтировать дом на Позняках, который частично разрушился из-за взрыва.

Президент Владимир Зеленский передал ключи от новых 12 квартир жильцам, пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко добавил, что властями будет также решен вопрос с покупкой мебели в квартиры и проведением ремонта.

Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.