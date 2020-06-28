подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 13:38 705
Происшествия 2020-06-28T14:30:02+03:00
Українські Новини
Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку

Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку

Кира Молчанова
Киев, Киевгаз, Угрозы, Соломенский район
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

После взрыва на Позняках, к газу в многоквартирных домах относятся особенно серьезно. В субботу, 27 июня, житель Соломенского района Киева перерезал газовый шланг и стал угрожать, что взорвет дом.

Об этом проинформировал "Киевгаз" на своей странице в Facebook.

Об инциденте на улице Преображенской, 10/17 сообщил отец мужчины, который угрожал взрывом. Прибывшие на место специалисты обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Газовщикам пришлось отключать квартиру от газоснабжения для ликвидации угрозы взрыва.

О причинах, заставивших мужчину открыть газ, не сообщается.

Скриншот Скриншот "Киевгаз"

Плита и газовій шланг в квартире Плита и газовій шланг в квартире "подрывника". Фото: "Киевгаз"

Как сообщали Українські Новини, киевские власти намерены демонтировать дом на Позняках, который частично разрушился из-за взрыва.

Президент Владимир Зеленский передал ключи от новых 12 квартир жильцам, пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко добавил, что властями будет также решен вопрос с покупкой мебели в квартиры и проведением ремонта.

Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Больше новостей о: Киев Киевгаз Угрозы Соломенский район

По одному из проспектов Соломенского района ограни...
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зе...
"Киевгаз" ликвидировал угрозу взрыва в многоэтажке...
В Украине второй день не уменьшается количество об...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки
Новости
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
Выборы в Польше. Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua
Из-за коронавируса права кандидатов на агитацию на выборах в Польше были ограничены, — Левочкина 13:53
Газ. Фото: pixabay
Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку 13:38
Зеленский принес цветы к памятнику автору первой украинской Конституции 13:10
Больница. Фото: Pexels
Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии — 237 госпитализации с COVID-19 12:44
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА 15:06
Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Громадське
На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь 18:59
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав 11:40
больше новостей
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok