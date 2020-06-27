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27 июня 2020, суббота, 12:05 2263
Общество 2020-06-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших: 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин - от 21 до 94 лет, а также 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика - от 2 до 15 лет.

Также заболели 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 16 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21, в Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком - по 19 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, карантин могут ужесточить в 13 областях и в Киеве.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.

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