Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником

Сегодня, 28 июня, в Украине празднуют День Конституции. В честь этого праздника воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.

Об этом сообщают Українські Новини.

Конституцию приняли в 1996 году в 9.18 утра после целой ночи заедания в Верховной Раде. За каждую статью голосовали отдельно, поэтому парламенту пришлось непрерывно работать сутки. Международное сообщество назвало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире.

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Украинская Конституция состоит из 15 разделов и 161 статьи. В документ могут вноситься изменения лишь 300 голосами депутатов. В исключительных случаях - таких как изменение территории Украины - вопрос обязан выноситься на Всеукраинский референдум.

Сам праздник – День Конституции – записан в самой Конституции.

Начиная с Леонида Кучмы, каждый президент вносил в основной закон какие-либо правки. Касались они полномочий Счетной палаты, сроков проведения президентских и парламентских выборов, судебной реформы и закрепления курса Украины на Евросоюз.

В этом году из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отменены. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с этим праздником онлайн.

Как сообщали Українські Новини, на трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Конституции. Движение затруднено из-за ремонта.

Тем временем, сети супермаркетов на праздник график работы менять не планируют.