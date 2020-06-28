подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 09:38 46
Общество 2020-06-28T09:54:16+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником

Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником

Кира Молчанова
Конституция, Праздник, День Конституции, Государственный праздник
Конституция Украины. Фото: vesti-ukr.com
Конституция Украины. Фото: vesti-ukr.com

Сегодня, 28 июня, в Украине празднуют День Конституции. В честь этого праздника воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.

Об этом сообщают Українські Новини.

Конституцию приняли в 1996 году в 9.18 утра после целой ночи заедания в Верховной Раде. За каждую статью голосовали отдельно, поэтому парламенту пришлось непрерывно работать сутки. Международное сообщество назвало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире.

Украинская Конституция состоит из 15 разделов и 161 статьи. В документ могут вноситься изменения лишь 300 голосами депутатов. В исключительных случаях - таких как изменение территории Украины - вопрос обязан выноситься на Всеукраинский референдум.

Сам праздник – День Конституции – записан в самой Конституции.

Начиная с Леонида Кучмы, каждый президент вносил в основной закон какие-либо правки. Касались они полномочий Счетной палаты, сроков проведения президентских и парламентских выборов, судебной реформы и закрепления курса Украины на Евросоюз.

В этом году из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отменены. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с этим праздником онлайн.

Как сообщали Українські Новини, на трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Конституции. Движение затруднено из-за ремонта.

Тем временем, сети супермаркетов на праздник график работы менять не планируют.

Больше новостей о: Конституция Праздник День Конституции Государственный праздник

На этой неделе украинцев ждут длинные выходные. Ск...
Зеленский учредил день таможенника 25 июня...
На этой неделе украинцы будут отдыхать три дня...
Сети супермаркетов рассказали о работе своих магаз...
В двух областях поднимется уровень воды: куда лучше не ехать
Увеличилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина
Новости
Конституция Украины. Фото: vesti-ukr.com
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником 09:38
Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано свыше 10 млрд случаев COVID-19 08:55
На длинных выходных курс гривны снизился еще больше 08:30
В Ровно полицейская наехала на пешехов. Женщина могла быть нетрезвой 23:56
Под Офисом Президента митинговали сторонники легализации медицинского каннабиса 23:30
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА 15:06
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Мэр Херсона поздравил горожан с годовщиной заявления ОУН о сотрудничестве с Гитлером 14:29
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok