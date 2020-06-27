Сети супермаркетов рассказали о работе своих магазинов на День Конституции

На Пасху некоторые торговые сети вносили изменения в график работы своих магазинов, кроме того ранее были изменения в работе магазинов в связи с карантином. Українськi Новини решили поинтересоваться, ждут ли украинцев изменения в работе супермаркетов на День Конституции. Так, сеть "Сільпо" не планирует менять график работы своих магазинов. "Работа магазинов у нас по графику, не изменяется", - прокомментировали в сети. Изменение графика работы магазинов АТБ планируется только в Виннице в связи с решением органов местной власти – там магазины будут работать с 10:00 до 23:00. При этом, согласно сообщению Винницкого городского совета, ограничения работы отдельных заведений вводятся с 27 июня в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Работаем по обычному графику", - сообщили в сети "Ашан" о работе своих магазинов в Киеве. Сообщений об изменениях в работе магазинов в других городах нет. Сеть супермаркетов Novus также сообщила об отсутствии информации об изменениях в графике работы своих магазинов на День Конституции. Как сообщали Українськi Новини, перед праздничными выходными на въезде в Одессу образовалась пробка. "Новая почта" планирует работать по обычному графику на День Конституции. В связи с Днем Конституции украинцев ждут длинные выходные.