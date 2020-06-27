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27 июня 2020, суббота, 07:00 15
Общество 2020-06-27T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сети супермаркетов рассказали о работе своих магазинов на День Конституции

Сети супермаркетов рассказали о работе своих магазинов на День Конституции

Оксана Соболь
Ашан, Ритейл, День Конституции, Сильпо, Торговые сети, Novus, выходные на День Конституции
Супермаркет.
Супермаркет.

На Пасху некоторые торговые сети вносили изменения в график работы своих магазинов, кроме того ранее были изменения в работе магазинов в связи с карантином. Українськi Новини решили поинтересоваться, ждут ли украинцев изменения в работе супермаркетов на День Конституции.

Так, сеть "Сільпо" не планирует менять график работы своих магазинов.

"Работа магазинов у нас по графику, не изменяется", - прокомментировали в сети.

Изменение графика работы магазинов АТБ планируется только в Виннице в связи с решением органов местной власти – там магазины будут работать с 10:00 до 23:00.

При этом, согласно сообщению Винницкого городского совета, ограничения работы отдельных заведений вводятся с 27 июня в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Работаем по обычному графику", - сообщили в сети "Ашан" о работе своих магазинов в Киеве.

Сообщений об изменениях в работе магазинов в других городах нет.

Сеть супермаркетов Novus также сообщила об отсутствии информации об изменениях в графике работы своих магазинов на День Конституции.

Как сообщали Українськi Новини, перед праздничными выходными на въезде в Одессу образовалась пробка.

"Новая почта" планирует работать по обычному графику на День Конституции.

В связи с Днем Конституции украинцев ждут длинные выходные.

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