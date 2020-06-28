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  • Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано более 10 млн случаев COVID-19
28 июня 2020, воскресенье, 08:55 1754
Мир 2020-06-29T13:15:04+03:00
Українські Новини
Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано более 10 млн случаев COVID-19

Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано более 10 млн случаев COVID-19

Кира Молчанова
Коронавирус, Коронавирус в мире, статистика коронавируса, заражение коронавирусом
Карантин из-за коронавируса. Фото. Pixabay
Карантин из-за коронавируса. Фото. Pixabay

Пока в Украине количество зараженных коронавирусом ростет, в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев COVID-19. При этом 19 5 миллионов 458 тысяч человек выздоровели, а 501 тысяча больных умерла.

Такие данные сообщает ресурс Worldometers.

Больше всего заболевших в США, Бразилии и России:

  • США – 2 596 537 случаев заражения;
  • Бразилия – 1 315 941 случаев заражения;
  • Россия – 627 646 случаев заражения;
  • Индия – 529 577 случаев заражения;
  • Великобритания – 310 250 случаев заражения;
  • Испания – 295549 случаев заражения.

За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866.

На этом фоне Киевская область усилила карантин.

В связи с этим карантин может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.

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