Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано более 10 млн случаев COVID-19

Пока в Украине количество зараженных коронавирусом ростет, в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев COVID-19. При этом 19 5 миллионов 458 тысяч человек выздоровели, а 501 тысяча больных умерла.

Такие данные сообщает ресурс Worldometers.

Больше всего заболевших в США, Бразилии и России:

США – 2 596 537 случаев заражения;

Бразилия – 1 315 941 случаев заражения;

Россия – 627 646 случаев заражения;

Индия – 529 577 случаев заражения;

Великобритания – 310 250 случаев заражения;

Испания – 295549 случаев заражения.

За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866.

На этом фоне Киевская область усилила карантин.

В связи с этим карантин может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.