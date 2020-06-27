У трех знаков зодиака возможны трудности сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу звезды сулили Ракам, Скорпионам и Рыбам приятные сюрпризы, в субботу они приготовили Близнецам, Львам и Козерогам трудности. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 27 июня, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам проявлять осторожность в решении финансовых вопросов в этот день. Любой риск будет не оправдан. Следует избегать запутанных ситуаций и не геройствовать там, где можно этого избежать. Представителям этого знака следует продумывать свои действия предварительно и не впутываться в сомнительные сделки. В этот день субботу также не следует переоценивать свои возможности и относиться к делам поверхностно, не вникая в суть проблем.

Лев

Львов ждет сложный день, в течение которого проблемы могут возникать буквально на каждом шагу. Звезды советуют действовать с умом и не давать необдуманных обещаний. Также до вечера постарайтесь завершить ранее начатые дела и справиться с текущими рутинными задачами. Вечер можно провести в компании друзей или близких. Это поможет расслабиться и забыть о проблемах.

Козерог

У Козерогов будет сложный день. Звезды советуют проверять любую информацию и не действовать опрометчиво, полагаясь на мнение других. В субботу также следует обходить стороной тех, кому не слишком доверяете и с кем не готовы поделиться секретами. В этот день следует проявлять осторожность и с деньгами, ведь именно в финансовой можно ожидать некоторых проблем. При этом одиноким Козерогам повезет в любви. Даже тем, кто не ожидал подобного.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что лето в этом году будет с длительными периодами жары, наряду со природно-погодными катаклазмами.