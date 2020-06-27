Для ночных клубов хотят ввести карантинный комендантский час с 22.00

Из-за эпидемии коронавируса, которая не утихает, а становится только шире, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает ввести комендантский час для ночных клубов с 22.00 и жестче контролировать общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогарм экстренного селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского, Кабмина, представителей правоохранительных органов, мэров городов и руководителей областных государственных администраций.

По словам премьер-министра, показатель заболеваемости в последнее время значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения, хотя 10 дней назад он не превышал 40.

Шмыгаль предложил ввести комендантский час для ночных клубов, ограничив их работу до 22.00 и поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт. Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В качестве примера пренебрежением средствами индивидуальной защиты Владимир Зеленский привел Одессу.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Появился слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какую угрозу сегодня несет пренебрежение правилами карантина", - заявил президент.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866.

На этом фоне Киевская область усилила карантин.

В связи с этим карантин может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.